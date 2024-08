Papa Francisco pede divulgação das atas eleitorais na Venezuela

Líder da Igreja Católica reforçou a necessidade da busca pela ‘verdade’ após a reeleição de Nicolás Maduro, contestada pela oposição

ANGELO CARCONI/EFE/EPA O papa Francisco lidera a oração do Angelus, a tradicional oração de domingo, da janela de seu escritório com vista para a Praça de São Pedro



Durante a tradicional oração de domingo na Praça São Pedro, o papa Francisco fez um apelo significativo à comunidade internacional. Ele solicitou a divulgação das atas eleitorais na Venezuela, expressando profunda preocupação com a situação crítica no país. Além disso, o líder da Igreja Católica afirmou estar rezando pela paz no Oriente Médio, destacando o risco iminente de guerra entre Israel e o Hezbollah. O papa enfatizou a necessidade urgente de retomar o diálogo para que os conflitos em Gaza cessem imediatamente e que os reféns em poder do Hamas sejam libertados. O pontífice sublinhou a importância da ajuda humanitária e condenou veementemente os ataques, afirmando que assassinatos nunca podem ser considerados uma solução. Francisco também lembrou da necessidade de “buscar a verdade” após a reeleição de Nicolás Maduro, ocorrida em 28 de julho, cujo resultado foi rejeitado pela oposição.

A reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato, atribuída pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, gerou uma onda de protestos no país. Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, esses protestos, que começaram na segunda-feira (29) após o anúncio do resultado oficial, resultaram em pelo menos 11 mortes. O papa Francisco fez um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que busquem a verdade, exerçam contenção, evitem a violência e resolvam disputas por meio do diálogo, sempre tendo em mente o verdadeiro bem do povo. O líder da Igreja Católica concluiu suas declarações com uma mensagem de esperança e solidariedade. Ele pediu à comunidade internacional que não vire as costas para as crises humanitárias e que trabalhe incansavelmente pela paz e justiça.

