Papa Francisco reza pelas vítimas das chuvas e inundações no Brasil

Líder da igreja católica falou aos fiéis na praça São Pedro, no Vaticano; enchentes em diversas regiões do país deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados

Filippo MONTEFORTE / AFP Papa Francisco rezou missa para fiéis na praça São Pedro, no Vaticano



O Papa Francisco afirmou neste domingo, 16, que reza pelas pessoas afetadas pelas chuvas e inundações que atingiram diversas regiões do Brasil nas últimas semanas. “Rezo em particular pelas vítimas e suas famílias, e por aqueles que perderam suas casas. Que Deus apoie os esforços daqueles que estão trazendo alívio”, disse o líder da igreja católica aos fiéis que ocupavam a praça São Pedro, no Vaticano, durante o encerramento do Angelus.

Desde o fim de 2021, fortes chuvas, principalmente na Bahia e em Minas Gerais, causaram uma série de inundações e alagamentos. No Estado do Nordeste, 26 pessoas morreram em decorrência dos temporais, enquanto dezenas de milhares ficaram desabrigados e desalojados. Em Minas Gerais, as fortes precipitações causaram a morte de 25 pessoas.