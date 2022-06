Papa Francisco reza pelas vítimas das chuvas em Pernambuco

Santo Padre lembrou das 128 vítimas na oração dominical do Regina Coeli, na celebração de Pentecostes

EFE / EPA / ANGELO CARCONI Papa Francisco se dirigiu aos fiés na Praça de São Pedro neste domingo



O papa Francisco recordou neste domingo, 05, as vítimas provocadas pelas fortes chuvas em Pernambuco, que deixaram mais de 100 mortos e cerca de 10 mil deslocados que tiveram de abandonar suas casas, segundo os últimos dados oficiais. “Desejo assegurar as minhas orações às vítimas dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas torrenciais na região metropolitana do Recife, no Brasil”, disse o pontífice aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro no final da oração dominical do Regina Coeli, na celebração de Pentecostes. Segundo o último relatório da Defesa Civil, 127 pessoas morreram no estado de Pernambuco. O Recife e a sua área metropolitana foram gravemente afetados pela tempestade que assolou a região desde o final de maio. As fortes chuvas provocaram o transbordamento de rios e deslizamentos de terras que varreram casas, principalmente nos municípios de Camaragibe, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Além das mortes, o número de pessoas desalojadas aumentou para 9.302, que atualmente passam a noite em acampamentos improvisados instalados em 27 municípios da região.

*Com informações da EFE