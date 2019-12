Papa Francisco dá tapa na mão de mulher que o puxou pelo braço no Vaticano; veja o vídeo

O Papa Francisco se irritou nesta terça-feira (31) com uma mulher que o puxou com uma das mãos, enquanto ele saudava fiéis na Praça São Pedro, pouco depois de celebrar a última missa de 2019.

A mulher, de traços asiáticos, estava atrás das barreiras de segurança montadas para conter o público. No momento em que o papa passou, ela o agarrou e o puxou para perto.

Francisco, rapidamente, se desvencilhou e, em seguida, deu um tapa na mão da mulher, em sinal de repreensão. O líder religioso estava visivelmente irritado, embora não tenha sido necessária a intervenção dos seguranças.

Veja o vídeo abaixo:

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019