Papa Leão XIV expressa solidariedade com a ‘terra martirizada’ de Gaza

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO Papa Leão XIV durante oração da janela de seu escritório com vista para a Praça de São Pedro



O papa Leão XIV expressou neste domingo (21) a solidariedade da Igreja com a população da “terra martirizada” de Gaza e declarou que “não há futuro baseado na violência, no exílio forçado, na vingança”, ao final da oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro. “Toda a Igreja expressa sua solidariedade com os irmãos e irmãs que sofrem nesta terra martirizada”, declarou o pontífice, no momento em que Israel intensifica novamente as operações militares no território palestino devastado por quase dois anos de guerra.

“Os povos precisam de paz”, acrescentou Leão XIV para os representantes de associações católicas reunidos na Praça de São Pedro, atrás de um cartaz que dizia “Paz para Gaza”.

Israel iniciou na terça-feira (16) uma grande ofensiva na Cidade de Gaza com o objetivo declarado de aniquilar o movimento islamista palestino Hamas, cujo ataque em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. A ofensiva, criticada pela comunidade internacional, provocou a fuga de centenas de milhares de habitantes em direção ao sul do território.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert