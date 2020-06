Papa vai leiloar presentes de atletas para arrecadar fundos para hospitais

EFE/EPA/VATICAN MEDIA O Papa Francisco vai fazer um leilão de itens esportivos



O papa Francisco anunciou nesta quinta-feira (4) que irá leiloar presentes de alguns atletas para arrecadar fundos para os hospitais no norte da Itália, os mais afetados pela pandemia da Covid-19.

Entre os participantes do leilão, estão o campeão de ciclismo Peter Sagan e o ex-jogador italiano Francesco Totti.

Francisco promoveu a iniciativa de caridade “Nós corremos juntos”, organizada pela Athletica Vaticana e pelo grupo esportivo da Guarda Financeira, a polícia tributária italiana, entre outros.

O dinheiro arrecadado será destinado a dois hospitais, o Papa João XXIII, em Bérgamo, e a Fundação Poliambulanza, em Brescia, na região da Lombardia, a mais afetada pelo novo coronavírus desde o início da crise, em 21 de fevereiro.

O leilão começará na próxima segunda-feira (8), por meio da plataforma “CharityStars.com”, e toda semana, durante pelo menos dois meses, novos itens serão oferecidos.

Os primeiros itens a serem leiloados, entre outros, são uma bicicleta personalizada doada ao papa por Peter Sagan e uma camisa da Roma de edição limitada e faixa de capitão de Totti, ambas autografadas.

O uniforme completo, uma sessão de treinamento e um jantar com o velocista italiano Filippo Tortu também serão sorteados; as botas de esqui da campeã Sofia Goggia e a camisa que o ex-piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi usava nas Paraolimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, também estão na lista.

Francisco explicou que esta campanha visa “ajudar e agradecer aos enfermeiros e funcionários dos hospitais que vivem sua profissão como uma vocação, heroicamente, arriscando suas vidas para salvar outras pessoas”.

*Com EFE