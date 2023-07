Papa pede que Rússia retome acordo de grãos com Ucrânia

Tiziana FABI / POOL / AFP

Em pronunciamento no Vaticano neste domingo, 30, o Papa Francisco pediu que a Rússia volte atrás em sua decisão de abandonar o acordo de grãos do Mar Negro, que permitia à Ucrânia exportar grãos de seus portos marítimos. A Rússia deixou o acordo em 17 de julho, depois de dizer que suas exigências para aliviar as sanções sobre suas próprias exportações de grãos e fertilizantes não foram atendidas. “Eu apelo aos meus irmãos, às autoridades da Federação Russa, para que a iniciativa do Mar Negro seja retomada e os grãos transportados com segurança”, disse Francisco durante sua mensagem semanal do Angelus. Os preços globais do trigo dispararam desde que a Rússia abandonou o pacto – negociado pela Organização das Nações Unidas e pela Turquia em julho de 2022 – e começou a atacar os portos ucranianos e a infraestrutura de grãos no Mar Negro e no rio Danúbio. Dirigindo-se à multidão na Praça de São Pedro, o papa pediu aos fiéis que continuem rezando “pela martirizada Ucrânia, onde a guerra está destruindo tudo, até os grãos”.

* Com informações da Reuters