Papa Francisco recusa encontro com Mike Pompeo, secretário dos EUA

Reprodução O Papa Francisco recusou o encontro com Mike Pompeo



Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo não se encontrará com o Papa Francisco em sua visita ao Vaticano, marcada para esta quarta-feira, 30. De acordo matéria publicada pelo jornal “The Guardian”, na manhã desta terça-feira, 29, o líder da Igreja Católica se recusou a receber o norte-americano semanas após ele criticar a aproximação da Santa Sé com a China. Desta forma, o aliado de Donald Trump será recebido pelo cardeal Pietro Parolin. Recentemente, Mike Pompeo fez duas críticas ao Vaticano por seu vínculo com a China: “O que a igreja prega para o mundo sobre liberdade religiosa e solidariedade deveria ser persistentemente transmitido ao partido comunista chinês”, disparou em um artigo para uma revista católica conservadora. Desde 2018, a Santa Sé tem tomado atitudes visando a unificação da igreja na China, algo que irrita Washington profundamente.

O secretário dos Estados Unidos está fazendo uma viagem pela Europa de cinco dias, passando por Grécia, Turquia e Croácia antes de desembarcar na Itália. De acordo o jornal britânico, o declínio do Papa Francisco também está relacionado ao fato do período ser próximo das eleições para presidente no país norte-americano. Buscando sua reeleição, Trump tenta ganhar votos na corrida contra o democrata Joe Biden – a votação está marcada para o dia 3 de novembro.