Paquistão: Caso de mulher violentada na frente de seus filhos gera indignação

O abuso sexual aconteceu na última quarta-feira, em uma rodovia na província de Punjab

EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER Paquistaneses foram às ruas para protestar após caso de violência sexual contra mulher



Uma onda de indignação tomou conta do Paquistão, depois da veiculação da notícia de que uma mulher foi violentada na frente dos filhos, e, neste domingo, um dos suspeitos do crime se entregou à polícia, mas negou as acusações. O abuso sexual aconteceu na última quarta-feira, em uma rodovia na província de Punjab. Os criminosos abordaram a vítima quando ela esperava por ajuda, já que veículo que dirigia ficou sem gasolina, a atacaram diante dos filhos e a roubaram. Segundo disse à Agência Efe o porta-voz do governo de Punjab, Fayyazul Hassan, um dos dois suspeitos se entregou e negou qualquer envolvimento com o incidente. “A polícia colheu uma amostra de DNA e confirmará o envolvimento dele. A princípio, todo criminoso nega. Estamos seguros que ele é um deles, e o outro será preso logo”, garantiu Hassan.

O caso gerou rapidamente protestos no Paquistão, principalmente, depois de um integrante da cúpula da polícia de Lahore, capital de Punjab, não condenou o abuso, durante uma entrevista, e apenas se limitou a questionar como a família permitiu que a vítima estivesse fora de casa à noite. Na última quinta-feira, o governo da província nomeou uma equipe especial para investigar o crime. Um dia depois, diante da dificuldade de identificar os suspeitos, o grupo recorreu ao banco de DNA.

No sábado, centenas de pessoas, com mulheres em maioria, foram às ruas em várias cidades do Paquistão, para protestar contra a violência de gênero. A principal cobrança era por justiça mais ágil contra os autores de crimes.

*Com Agência EFE