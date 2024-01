Paquistão e Irã normalizam relações diplomáticas após ataques aéreos

Ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, visitará país vizinho no dia 29 de janeiro, a convite do ministro paquistanês Jalil Abbas Jilani

STRINGER, Muhammad DAUD, AFPTV STRINGER / AFPTV / WORLD ECONOMIC FORUM / AFP Ministros das Relações Exteriores dos dois países conversaram por telefone no dia 19 de janeiro



O Paquistão e o Irã anunciaram nesta segunda-feira, 22, que estão em processo de normalização das relações diplomáticas bilaterais após uma escalada da tensão entre os países desencadeada por ataques aéreos. “Em uma conversa telefônica entre os ministros das Relações Exteriores do Paquistão e da República Islâmica do Irã, ambas as partes concordaram que os embaixadores de ambos os países retornarão aos seus cargos até 26 de janeiro”, afirmaram em comunicado conjunto. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, realizará uma visita oficial ao Paquistão no dia 29 de janeiro, a convite do ministro paquistanês Jalil Abbas Jilani.

Os esforços para amenizar as tensões entre Paquistão e Irã ocorrem após ataques aéreos contra supostos esconderijos do grupo militante Jaish al-Adl, que estão localizados em ambos os países. Os ministros das relações exteriores dos dois países já haviam conversado por telefone na sexta-feira, 19, e concordaram em reforçar o combate ao terrorismo, além de tomar medidas para acalmar a situação. A visita do ministro das Relações Exteriores iraniano ao Paquistão é vista como um passo importante para fortalecer os laços entre os dois países e uma estabilidade da região, uma vez que ambos os países desempenham papéis importantes na geopolítica do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Durante a visita, são esperadas discussões sobre questões de interesse mútuo, como segurança regional, combate ao terrorismo e cooperação econômica. O processo de normalização das relações diplomáticas. A escalada das tensões entre Paquistão e Irã na semana passada gerou preocupações na comunidade internacional.