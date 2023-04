Paquistão fez primeiro pedido de petróleo bruto da Rússia e dá a ela nova saída para a commoditie

Combustível russo está barrado no ocidente por causa da invasão da Ucrânia e conflito no Leste Europeu; parceiro asiático tira proveito por estar sem dinheiro em face de uma crise de balanço

REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo Pessoas em motocicletas esperam a vez de abastecer em um posto de gasolina em Karachi, Paquistão



O Paquistão fez seu primeiro pedido de petróleo bruto russo com desconto sob um novo acordo firmado entre Islamabad e Moscou, disse o ministro do petróleo do país, com uma carga para atracar no porto de Karachi em maio. A compra do Paquistão dá à Rússia uma nova saída para seu petróleo, aumentando as vendas crescentes de Moscou para a Índia e a China, uma vez que redireciona os volumes dos mercados ocidentais, onde seu petróleo foi proibido após o conflito na Ucrânia. O petróleo bruto descontado oferece uma trégua muito necessária para o Paquistão, sem dinheiro em face de uma crise de balanço de pagamentos e reservas cambiais criticamente baixas. As importações de energia constituem a maior parte dos pagamentos externos do país. O acordo fará com que o Paquistão compre apenas petróleo bruto, não combustíveis refinados, com importações que devem chegar a 100.000 barris por dia se a primeira transação ocorrer sem problemas, disse o ministro Musadik Malik na noite desta quarta-feira, 19. “Nossos pedidos estão prontos, já os fizemos”, disse ele, confirmando informações de que o país compraria apenas petróleo bruto, não produtos refinados.

O Paquistão importou 154.000 barris por dia de petróleo em 2022, ficando relativamente estável em relação ao ano anterior, segundo dados da empresa de análise Kpler. A maior parte do petróleo foi fornecida pelo maior exportador mundial, a Arábia Saudita, seguida pelos Emirados Árabes Unidos. Se o fornecimento de petróleo russo chegar a 100.000 barris por dia, isso significaria uma queda potencialmente grande para os fornecedores do Oriente Médio para o Paquistão. Malik se recusou a dizer se o yuan chinês e o dirham dos Emirados Árabes Unidos seriam usados ​​como moedas para transações com o Paquistão, sem dólares. Ele também não comentou o ritmo das importações. “Não vou revelar nada sobre o lado comercial do negócio”, disse ele.

Ele afirmou ainda que a Refinaria Limitada do Paquistão (PRL), inicialmente refinará o petróleo bruto russo em um teste, seguida pela Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) e outras refinarias posteriormente. O ministro da Energia da Rússia, Nikolay Shulginov, liderou uma delegação a Islamabad em janeiro para manter negociações sobre o acordo, após o que ele disse que as exportações de petróleo para o Paquistão poderiam começar depois de março. Malik levou uma proposta a Moscou para negociar o acordo no final do ano passado. As nações ocidentais impuseram um teto de preço de US$ 60 por barril para qualquer um comprar petróleo russo como parte das sanções contra Moscou, mas a Índia e a China têm pago preços acima do teto, de acordo com traders.