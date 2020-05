Paraguai não registra novas mortes pela Covid-19

EFE/Nathalia Aguilar O uso de máscaras de proteção segue obrigatório no transporte público e nos ambientes fechados em território paraguaio



O Paraguai voltou a não registrar novas mortes pela Covid-19. Em boletim divulgado no domingo (24) pelo ministro da Saúde Pública do país, Julio Mazzoleni, a quantidade de óbitos pela doença permanece em 12 casos, enquanto o número de pacientes contaminados chega a 862.

O boletim informa ainda que 307 pessoas que foram infectadas já estão curadas. O país superou no domingo a marca de 1.000 testes diários de diagnóstico, o que atinge um dos objetivos estabelecidos pelo governo ainda no início da pandemia da Covid-19.

Ainda no domingo, foram divulgados detalhes do decreto do presidente, Mario Abdo Benítez, sobre a entrada na segunda fase do relaxamento de medidas de contenção ao contágio. A nova etapa será iniciada em 15 de junho e irá incorporar novos setores da economia na reabertura.

Entre as novidades, está a abertura dos shoppings, com limitações à compra de produtos. Bares e restaurantes, além disso, poderão vender, mas não deverão ter os clientes consumindo no local.Embora as aulas presenciais sigam suspensas, os funcionários do sistema educacional poderão voltar, com limite de 50%.

O uso de máscaras de proteção segue obrigatório no transporte público e nos ambientes fechados, onde também devem ser cumpridas normas de distanciamento social.

*Com informações da EFE