Paris proíbe protestos contra medidas de combate à Covid-19

Manifestantes que participarem dos chamados ‘comboios da liberdade’ poderão pagar multa por bloqueio de vias públicas e pegar até 2 anos de prisão

GAIZKA IROZ / AFP Autoridades proibiram protestos para evitar bloqueio das vias públicas



Os “comboios da liberdade” na França, inspirados no movimento lançado no Canadá contra as medidas anticovid, foram proibidos de protestar em Paris para evitar o bloqueio da capital a partir desta quinta-feira, 10. A polícia de Paris anunciou que as forças de segurança lançarão “um dispositivo específico” de sexta a segunda-feira para impedir o bloqueio de ruas, multar e deter quem violar essa proibição. Manifestantes podem pagar multa de € 4.500 por bloqueio de vias públicas, além de 2 anos de prisão e suspensão de licença para dirigir por até 3 anos. Segundo fontes policiais, cerca de 1.600 pessoas participaram dos diferentes comboios na quinta-feira. A dois meses da eleição presidencial, um dos temores na França é que o protesto se amplie também para a questão do poder de compra, a principal preocupação dos franceses segundo as pesquisas e que já encorajou os “coletes amarelos”. Rémi Monde, um dos precursores do movimento, disse que sua principal reivindicação é a retirada “de todas as medidas de coação ou pressão vinculadas à vacinação”, mas também mencionou o poder aquisitivo e o preço da energia.

*Com informações da AFP