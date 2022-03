Parlamentares republicanos pedem a Biden que envie caças e sistemas de defesa aérea à Ucrânia

Congressistas enviaram uma carta ao presidente norte-americano e pediram uma ajuda direta ao governo ucraniano no conflito contra a Rússia

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS - 07/10/2021 Biden recebeu uma carta dos legisladores republicanos para que o governo norte-americano envie apoio militar à Ucrânia



Políticos republicanos da Câmara e do Senado dos Estados Unidos enviaram ao presidente Joe Biden nesta terça-feira, 15, uma carta solicitando que o mandatário envie à Ucrânia sistemas de defesa aérea e caças ao governo de Volodymyr Zelensky. O equipamentos que deveriam ser entregues, segundo os legisladores, são os sistemas S-300 e os jatos MiG-29. Os políticos desejam enviar equipamentos militares aos ucranianos com os US$ 3 bilhões aprovados pelo Congresso destinados ao apoio no combate contra a invasão do Kremlin.

Além dos recursos financeiros, itens de guerra e o envio de jatos, os republicanos também articulam para que a Casa Branca autorize a doação de mísseis antiaéreos Stinger e antitanques Javelin. Na próxima quarta-feira, o presidente ucraniano realizará um discurso virtual nas casas legislativas norte-americanas. Em sua fala, o chefe do Executivo deverá solicitar um apoio bélico dos Estados Unidos, bem como reforçar seu pedido para que seja instaurada uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia.