Parlamento da Rússia aprova versão mais rigorosa de lei contra ‘propaganda LGBT’

texto foi aprovado pelos deputados da Duma (Câmara Baixa) por unanimidade nesta quinta-feira, 27, e será votado outras duas vezes antes de ser enviado para Vladimir Putin

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Emendas aprovadas endurecem a lei de 2013 que criminalizou a divulgação do que as autoridades classificam como 'propaganda gay' para menores de idade



Deputados da Rússia aprovaram uma versão mais rigorosa da lei que reprime a “propaganda LGBT“. O texto foi aprovado pelos deputados da Duma (Câmara Baixa) por unanimidade nesta quinta-feira, 27. O texto proíbe a promoção das “relações sexuais não tradicionais” e é visto como um sinal de fortalecimento do conservadorismo na Rússia em meio à invasão à Ucrânia. O projeto ainda será submetido para mais duas votações antes de ser enviado ao Conselho da Federação (Câmara Alta). Depois de aprovado pelo legislativo, o texto será enviado para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a promulgação. As emendas aprovadas endurecem a lei de 2013 que criminalizou a divulgação do que as autoridades classificam como “propaganda gay” para menores de idade. A lei também veta “negação dos valores familiares” e a “promoção de orientações sexuais não tradicionais” dirigidas a adultos. As proibições incluem “os meios de comunicação, internet, literatura e cinema”, além da publicidade. “Os filmes que promovem as relações sexuais não tradicionais não receberão o certificado para exibição”, afirmou a Duma. O texto também veta as “informações suscetíveis de induzir o desejo de mudar de sexo” direcionadas a menores de idade. Infrações levarão a multas e estrangeiros que desrespeitarem a lei poderão ser expulsos.

*Com informações da AFP