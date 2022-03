Parlamento Europeu pede que Ucrânia receba status de ‘país candidato’ à adesão à UE

Mais de 600 deputados votaram a favor do documento durante a sessão extraordinária que contou com a participação de Volodymyr Zelensky

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira, 1, uma resolução que defende o status da Ucrânia como país candidato à adesão à União Europeia (UE). 637 deputados votaram a favor do documento. “O Parlamento Europeu apela às instituições da UE para que trabalhem pelo estatuto de candidato à UE da Ucrânia, em conformidade com o artigo 49.º do Tratado da União Europeia e com base no mérito, continuando a trabalhar para a sua integração no mercado único da UE ao abrigo do Acordo de Associação. “, disse o comunicado. A sessão extraordinária contou a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por meio de uma videoconferência.

Na segunda-feira, 28, Zelensky havia assinado um documento que solicitava que seu país ingressasse na União Europeia. “É um momento histórico”, declarou o Parlamento ucraniano na ocasião. O documento aprovado hoje pela grande maioria dos deputados enfatiza a necessidade de continuar os esforços diplomáticos para acabar com a guerra, e ressalta que a anexação da Crimeia e o reconhecimento do Donetsk e Luhansk são ilegais. Mais cedo, durante a mesma reunião, o presidente ucraniano criticou Putin e exaltou a resistência de seu povo aos avanços russos: ‘Estão lutando pelos nossos direitos, pela nossa liberdade, pelas nossas vidas’. Zelensky foi aplaudido pelos membros presentes na sessão e declarou que “a Europa será mais forte com a Ucrânia em seu meio. Sem vocês, a Ucrânia estará sozinha. Provamos nossa força , então prove que estão conosco, prove que não nos abandonarão”, disse Zelensky.