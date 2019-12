Parlamento do Reino Unido aprova acordo do Brexit em votação

Os parlamentares da Câmara dos Comuns autorizaram o texto elaborado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, por 358 votos a 234. Agora, o projeto de lei segue para a fase de comitês

EFE Parlamento britânico



O Parlamento britânico aprovou nesta sexta-feira (20) o projeto de lei do acordo de saída da União Europeia (UE), o que permite ao Reino Unido possa sair do bloco no prazo previsto, em 31 de janeiro do próximo ano.

Os parlamentares da Câmara dos Comuns autorizaram por 358 votos a 234 o texto elaborado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, que agora seguirá para o próximo trâmite, a fase de comitês, em que poderá receber emendas antes da aprovação definitiva, em 2020.

Como o Partido Conservador, que é liderado pelo chefe de governo, conta com maioria absoluta entre os 650 integrantes da Câmara dos Comuns, com 365 deputados, não há dúvidas que o projeto de lei será confirmado.

O projeto, que transfere para o direito britânico o acordo negociado pelo primeiro-ministro com a União Europeia, em outubro, tem uma nova cláusula que proíbe qualquer membro do governo amplie o período de transição posterior ao Brexit, para além da data acordada, de 31 de dezembro de 2020.

Além disso, o texto elimina algumas disposições anteriores, que davam ao Parlamento certo controle sobre a negociação com o bloco da futura relação comercial, que será iniciada uma vez que esteja concluído o processo de saída.

O governo também suprimiu uma cláusula que expressava o compromisso de não rebaixar as regras trabalhistas adquiridas em adequação às normas europeias, medida que Johnson garante que irá retornar em outra lei britânica.

Ao abrir ao debate prévio à votação, o líder do Partido Conservador, pediu que os parlamentares se mantivessem unidos para materializar a saída da UE, cumprindo assim a vontade popular, em referendo realizado em 2016.

“Este é o momento de atuarmos juntos, de escrever um novo capítulo na história do país”, garantiu Johnson.

Para o Partido Trabalhista, maior força de oposição, o acordo obtido pelo governo “já era ruim e com as últimas mudanças agora é pior”, por causa do aumento das possibilidades de uma ruptura sem acordo comercial, em 2020, além de enfraquecer os direitos dos trabalhadores e a proteção ao meio ambiente.

Depois da votação desta sexta, o Parlamento britânico, composto pela Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, entrará em recesso e voltará aos trabalhos em 7 de janeiro.

*Com informações da EFE