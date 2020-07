Com medidas de isolamento, parques da Disney em Tóquio reabrem após 4 meses

EFE Visitantes da Disneylândia Tóquio esperam em fila para acessar atrações



Os parques temáticos Disneylândia e DisneySea, ambos em Tóquio, capital do Japão, reabriram suas portas nesta quarta-feira (1º), após quatro meses fechados devido à pandemia da Covid-19, mas com medidas especiais para prevenir o contágio entre seus visitantes.

A Disneylândia da capital japonesa é o terceiro parque temático da franquia em número de visitantes, onde em 2018 recebeu cerca de 18 milhões de pessoas, apenas atrás dos da Flórida e da Califórnia. Além disso, foi o primeiro a ser criado com o selo da Disney fora dos Estados Unidos, em 1983.

Desde 31 de janeiro, os gerentes do parque temático decidiram cancelar algumas de suas produções, principalmente nas quais os personagens trocam contatos físicos com os visitantes.

Porém, à medida que os casos de contágio aumentavam no Japão, a empresa que administra o parque decidiu, no dia 29 de fevereiro, fechar as duas atrações, de acordo com as recomendações oficiais para evitar eventos de grande escala.

A reabertura envolve limitações no acesso aos dois parques temáticos a partir da entrada e a cada uma das atrações, suas lojas e restaurantes, com constantes chamadas para manter uma distância preventiva entre os visitantes.

A temperatura das pessoas que entram nos parques será medida, assim como os visitantes terão que usar máscaras, algo que se tornou comum entre os japoneses desde a propagação do novo coronavírus no país.

*Com EFE