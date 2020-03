Partido Democrata muda local de debate por conta do coronavírus

O local escolhido inicialmente foi o Arizona, mas agora o debate ocorrerá nos estúdios da CNN em Washington

Twitter / Joe Biden Joe Bidden em prévias



O Partido Democrata dos Estados Unidos decidiu nesta quinta-feira (12) alterar o local em que será realizado o debate entre os pré-candidatos Joe Biden e Bernie Sanders. O local escolhido inicialmente foi o Arizona, mas agora o debate ocorrerá nos estúdios da CNN em Washington. A decisão foi confirmada pela porta-voz do Comitê Nacional do Partido Democrata, Xochitl Hinojosa.

A disputa democrata está em um momento decisivo. No início, em uma pré-campanha com vários candidatos, Bernie Sanders despontava, mas nas últimas três semanas o ex-vice-presidente Joe Biden tem ganhado cada vez mais força entre a população e dentro do partido. A mais recente derrota foi nesta terça. De seis Estados, Sanders perdeu em quatro, incluindo Michigan, no Meio-Oeste, de caráter industrial e crucial para uma vitória contra o presidente Donald Trump.

Segundo projeções do jornal The New York Times, o ex-vice-presidente americano tem 864 delegados. Sanders tem 710. Vence a candidatura do partido quem obtiver 1.990 delegados, maioria simples de um total de 3.979, na convenção nacional do Partido Democrata em Milwaukee, entre os dias 13 e 16 de julho.

O senador agora aposta todas as suas fichas nas primárias da próxima terça em quatro Estados que também são cruciais na disputa direta contra Trump: Illinois, Flórida, Ohio e Arizona. De acordo com pesquisas recentes, Biden lidera em todos com certa folga.

*Com informações do Estadão Conteúdo