Partido Trabalhista da Nova Zelândia anuncia substituto de Jacinda Ardern no governo

Ministro Chris Hipkins, responsável pela gestão da pandemia de Covid-19 no país, foi o escolhido

Marty MELVILLE / AFP Novo primeiro-ministro ainda passará por eleição oficial no partido



O ministro Chris Hipkins, responsável pela gestão da pandemia de Covid-19 na Nova Zelândia, foi nomeado pelo Partido Trabalhista substituto de Jacinda Ardern e futuro primeiro-ministro do país, anunciou o partido nesta sexta-feira, 20. Hipkins, de 44 anos, ainda deve ser eleito oficialmente no próximo domingo pela direção do partido, de centro-esquerda. Ele irá substituir Jacinda após a sua demissão surpreendente anunciada ontem, e liderar o partido nas próximas eleições legislativas, em outubro, nas quais não é favorito. Hipkins atuava como Ministro do Interior desde junho passado, e já havia ocupado as pastas de Educação e Serviços Públicos. Sua gestão da pandemia recebeu elogios, em um país onde as fronteiras foram fechadas em 2020 e reabertas apenas em agosto passado. Após a sua chegada ao Ministério do Interior, Hipkins reconheceu que a população estava cansada das restrições sanitárias e do fechamento das fronteiras.

*Com informações da AFP