Passageiro morre após turbulência e voo da Singapore Airlines faz pouso forçado

Aeronave que saiu de Londres fez pouso de emergência em Bangkok; número de feridos não foi divulgado

Divulgação/Singapore-Airlines Boeing 777-300ER, com 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo, estava a caminho de Singapura, mas fez um pouco forçado em Bangkok



Um voo da Singapore Airlines que partiu de Londres teve que realizar um pouso de emergência em Bangkok nesta terça-feira (21) após enfrentar forte turbulência, resultando na morte de um passageiro. As informações são da companhia aérea, que não divulgou o número exato de feridos. Segundo jornalistas tailandeses, cerca de 30 pessoas ficaram feridas no incidente. O Boeing 777-300ER, com 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo, estava a caminho de Singapura, mas fez um pouco forçado em Bangkok, de acordo com um comunicado da companhia aérea. Um porta-voz do aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, afirmou que uma equipe médica estava pronta para prestar socorro. “Nossa prioridade é prestar toda a assistência possível aos passageiros e tripulantes a bordo da aeronave,” declarou a Singapore Airlines. “Estamos colaborando com as autoridades locais da Tailândia para fornecer a assistência médica necessária.”