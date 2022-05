Passageiro sem experiência faz pouso de emergência na Flórida após piloto ficar inconsciente

Homem, que não teve a identidade revelada, contou com ajuda de um controlador aéreo que o comandou até a aterrissagem no aeroporto de Palm Beach

Reprodução/Site/@today

Um passageiro sem experiência precisou fazer um pouso forçado na terça-feira, 10, em um aeroporto da Flórida, depois que o piloto passou mal, informaram os meios de comunicação locais. “Tenho uma situação grave aqui. Meu piloto está inconsciente. Não tenho nenhuma ideia de como pilotar o avião”, disse o passageiro, segundo uma gravação da chamada citada pela NBC. A pessoa que não teve a identidade relevada, contou com a ajuda de um controlador aéreo que guiou seus passos até sua aterrissagem no aeroporto internacional de Palm Beach, cerca de 110 km ao norte de Miami.

A chamada de emergência, vinda de um Cessna 208, aconteceu por volta do meio-dia e foi recebida pela torre de controle aéreo de Port Pierce, ao norte do aeroporto. Quando o controlador aéreo perguntou ao passageiro qual era sua posição, o homem da aeronave afirmou que não tinha nenhuma ideia. “Vejo a costa da Flórida a minha frente e não tenho nenhuma ideia”, disse. A partir daí o operador da torre pediu ao seu interlocutor que mantivesse as “asas niveladas” do avião e apenas tentasse seguir a costa ao norte ou sul. O monomotor tocou a terra minutos depois com os conselhos recebidos da torre de controle. Em comunicado, o controlado de Palm Beach afirmou que o “avião aterrissou sem incidentes e um paciente foi transportado a um hospital local”.A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos está investigando o caso.