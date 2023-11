Passagem de Rafah é fechada temporariamente por motivo de segurança

Pausa atrasa saída do grupo de brasileiros que aguarda para ser repatriado; não houve especificação do que causou a paralisação de saída de estrangeiros e palestino, e a entrada de ajuda humanitária em Gaza

SAID KHATIB / AFP Portões fechados da passagem de fronteira de Rafah com o Egito



A passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, foi temporariamente fechada devido a circunstâncias de segurança, informaram os Estados Unidos nesta quarta-feira, 8. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, disse que a passagem administrada pelo Egito será reaberta em seus “intervalos regulares” quando a situação for resolvida. Patel não especificou a natureza da situação e confirmou que “não houve tráfego de entrada ou saída durante todo o dia”. “Nossa expectativa é que, assim que as situações forem concluídas, a passagem seja aberta nos intervalos regulares em que tem sido aberta e o fluxo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza e os estrangeiros específicos em sair poderão fazê-lo”, explicou. Rafah é a região por onde a ajuda humanitária está entrando para a Faixa de Gaza e milhares de pessoas estão saindo todos os dias para o Egito. Até o momento, mais de 400 americanos foram evacuados pela passagem, disse o funcionário da Casa Branca. “A passagem de fronteira foi aberta em muitos casos e foi capaz de facilitar a saída segura de estrangeiros que a procuraram, então isso é importante e continuaremos trabalhando para isso”, acrescentou.

Cerca de 329 pessoas também foram evacuadas na terça-feira, elevando para cerca de 1.400 o número total de estrangeiros e palestinos com dupla cidadania que vieram desde 1º de novembro, quando os estrangeiros foram autorizados a deixar o enclave de forma controlada. Com este fechamento, a passagem do grupo de brasileiros que aguardam para ser repatriados atrasa mais uma vez. Nesta quarta-feira, à Jovem Pan, o Itamaraty disse que ainda não havia expectativa de quendo eles deixariam o enclave palestino, mas enfatizaram que seguem realizando todo o possível para conseguirem retirar os brasileiros da região. Havia expectativa de que o grupo de cerca de 34 pessoas pudesse deixar a região nesta quarta, o que não se concretizou. Na terça-feira, trens de 52 caminhões carregados de ajuda humanitária chegaram à Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, que liga o enclave palestino ao Egito e é a única passagem pela qual a ajuda entrou desde o início da guerra.

Desde que Israel permitiu a passagem de ajuda humanitária por Rafah, em 21 de outubro, cerca de 600 caminhões entraram na Faixa de Gaza, uma média de 33 por dia, mas as autoridades israelenses começaram a bloquear o acesso ao combustível por medo de que caia nas mãos do grupo islâmico Hamas. Organizações internacionais, países e a própria ONU denunciaram que a quantidade de ajuda que chega ao enclave é insuficiente, lembrando que, antes do início da guerra, há um mês, cerca de 500 caminhões de ajuda humanitária entravam na Faixa de Gaza todos os dias. O Egito calcula que cerca de 7.000 pessoas de 60 nacionalidades cheguem ao país do norte da África por essa rota, entre palestinos com passaportes estrangeiros e cidadãos de outros países.

*Com informações da EFE