Pássaros tomam conta de rua no México e assustam moradores: ‘Será o fim do mundo?’

Ainda não há explicação para o fenômeno; internautas sugerem que área residencial poderia ser um antigo ponto de descanso para aves

Reprodução/TikTok/josueresndiz Pássaros tomam conta de rua no México



Os moradores de uma cidade do México – aparentemente Guanajuato – foram surpreendidos em janeiro por um acontecimento fora do normal: centenas de pássaros tomaram conta de uma rua. Em uma gravação compartilhada por Josue Redndiz no Tik Tok é possível ver as aves cobrindo completamente a rua, mas também tomando conta das varandas, telhados, carros e árvores. “Será o fim do mundo?”, escreveu o homem na publicação. Ainda não há explicação para o fenômeno, porém, na internet o vídeo que intriga os telespectadores já bateu 10 milhões de visualizações. Um internauta sugeriu que a rua da área residencial poderia ser um antigo ponto de descanso ou similar para aves migratórias. Outro acrescentou que o fenômeno acontece todo ano, seguindo por um comentário que dizia que as aves estão migrando e pararam para descansar da longa viagem.