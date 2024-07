Patrimônio mundial da Unesco, Acrópole de Atenas gera polêmica ao oferecer visitas privadas a R$ 30 mil

As visitas reservadas para grupos de no máximo cinco pessoas podem ser realizadas às 7 da manhã ou à noite depois das 20h; já a entrada normal custa 20 euros ou 30 euros (entre R$ 121 ou R$ 182)

STRINGER/AFP Construída no século V a.C., a Acrópole de Atenas registrou um recorde de 4 milhões de visitantes no ano passado



A Acrópole de Atenas, na Grécia, um dos monumentos da antiguidade mais visitados do mundo, começou a oferecer visitas privadas a 5.000 euros (quase R$ 30 mil), fora do horário oficial de abertura, segundo o site do patrimônio grego nesta terça-feira (2). Essas visitas reservadas para grupos de no máximo cinco pessoas podem ser realizadas às 7 da manhã ou à noite depois das 20h. “Esse serviço exclusivo está disponível para apenas quatro grupos de no máximo cinco pessoas por vez e pode contar com um guia privado” se o cliente assim o desejar, segundo o site Hellenic Heritage que apresenta essas visitas com o nome de “The Acropolis Experience”. Um casal russo realizou no sábado a primeira visita privada com seu próprio guia, depois do horário de encerramento oficial, segundo a imprensa grega. A partir de 12 de julho, a próxima data disponível até o momento no site para uma visita privada sem guia, as visitas privadas serão realizadas às terças, sextas e sábados.

O passeio pode ser realizado em inglês, francês, alemão, espanhol, grego, português ou russo. Com esses passeios, os visitantes poderão evitar as multidões de turistas que se aglomeram no Partenon, localizado no centro histórico de Atenas, todos os dias. A iniciativa, que gerou polêmica quando foi anunciada no ano passado, deveria ter sido introduzida em 1º de abril, mas o Ministério da Cultura disse que o lançamento foi adiado. O sindicato dos guardas de sítios arqueológicos gregos criticou “a maneira como esses passeios particulares são organizados, que são realizados sem a participação deles”, disse seu presidente, Georgia Kondyli. “Não temos informações sobre a organização dessas visitas”, acrescentou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Patrimônio mundial da Unesco, construída no século V a.C., a Acrópole de Atenas está recebendo um número crescente de visitantes, em parte devido aos turistas que chegam em navios de cruzeiro. No ano passado, registrou um recorde de 4 milhões de visitantes, um aumento de mais de 31% em relação ao ano anterior, forçando o órgão de administração do monumento a introduzir horários diferenciados. A entrada normal custa 20 euros ou 30 euros (entre R$ 121 ou R$ 182) se combinada com outros locais históricos.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações da AFP