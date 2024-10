‘Pedimos que Israel não teste a nossa vontade’, insiste chanceler do Irã

Guarda Revolucionária iraniana atacou o Estado judeu com cerca de 180 mísseis na semana passada, em retaliação ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah

ABEDIN TAHERKENAREH/EFE/EPA Uma concentração em apoio ao Eixo de Resistência está programada para esta tarde na praça Palestina, em Teerã



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, pediu nesta terça-feira (8) que Israel não teste a “vontade” de seu país e insistiu que qualquer retaliação israelense ao ataque de mísseis da semana passada será respondida. “Pedimos a Israel que não teste nossa vontade. Qualquer ataque à infraestrutura do Irã receberá uma resposta mais forte. Eles viram o poder de nossos mísseis”, disse Araqchi em um evento que comemorou o aniversário do ataque do grupo islâmico Hamas contra Israel, que matou 1.200 pessoas em 7 de outubro do ano passado.

Araqchi reiterou o apoio de Teerã ao Eixo de Resistência, a aliança informal liderada pelo Irã entre o libanês Hezbollah, os houthis do Iêmen e o Hamas, entre outros. “Apoiamos a resistência no passado, fazemos isso agora e continuaremos a fazê-lo, e os golpes que foram infligidos não podem prejudicar a determinação da resistência e do Irã”, enfatizou, referindo-se às mortes de alguns dos líderes desses grupos. O evento foi realizado no Ministério das Relações Exteriores do Irã e contou com a presença de embaixadores estrangeiros e outras autoridades iranianas. Uma concentração em apoio ao Eixo de Resistência está programada para esta tarde na praça Palestina, em Teerã.

A Guarda Revolucionária do Irã atacou Israel com cerca de 180 mísseis na terça-feira da semana passada, em retaliação aos assassinatos do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, de um general iraniano em Beirute e do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, em julho. Israel garantiu que responderá, enquanto várias autoridades políticas e militares iranianas, por sua vez, disseram em várias ocasiões que replicarão com mais força.

