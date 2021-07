Pedro Castillo é declarado novo presidente do Peru

Representante do do partido Peru Livre, obteve 50,12% dos votos válidos e uma margem de apenas 44.263 votos sobre Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori

NALDY GOMEZ/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato de esquerda Pedro Castillo foi proclamado presidente eleito do Peru nesta segunda-feira, 19, um mês e meio após vencer, nas eleições, a política de direita Keiko Fujimori, que atrasou o processo de nomeação com mais de mil pedidos de impugnação do resultado alegando uma suposta “fraude”, porém sem oferecer nenhuma prova confiável. Após declarar infundados os últimos recursos jurídicos apresentados por Keiko, o Júri Nacional de Eleições (JNE), principal órgão eleitoral do país, endossou os resultados do segundo turno do pleito presidencial, realizado em 6 de junho. Castillo, do partido Peru Livre, obteve 50,12% dos votos válidos e uma margem de apenas 44.263 votos sobre a filha do ex-presidente Alberto Fujimori e líder do partido Força Popular. “Hoje anuncio que, cumprindo meus compromissos com todos os peruanos, vou reconhecer os resultados, porque é isso que a lei e a Constituição que jurei defender exigem”, disse a filha do ex-presidente Alberto Fujimori em entrevista coletiva. A candidata de direita afirmou ainda que aceitará a proclamação oficial apesar de considerá-la “ilegítima”, pois alega que “descobriram algo que já não tem objeção: o Peru Libre roubou milhares de votos no dia da eleição”.

*Com informações da EFE