Pedro Castillo ultrapassa Keiko Fujimori na disputa pela Presidência do Peru

Com 94.266% das urnas processadas, o candidato de esquerda Pedro Castillo ultrapassou a conservadora Keiko Fujimori na disputa de segundo turno de eleições presidenciais no Peru. As informações são da Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) do país. A disputa está acirrada, com uma diferença de um pouco mais de 0,2 ponto percentual entre os dois. Na última atualização, quando 93.108% dos votos estavam computados, Keiko estava na frente do opositor com 50.078 % contra 49,922%. No momento, Castillo, do Peru Libre, tem 50,102% dos votos, enquanto Keiko, do Fuerza Popular, está com 49,898%. A candidata de direita defende a manutenção das regras econômicas atuais, como o livre comércio e medidas que facilitem os investimentos externos. Já Pedro Castillo, considerado como a grande surpresa da disputa, surgiu com um discurso de esquerda e a promessa de “não haver mais pobres em um país rico”. O esquerdista alcançou 8.418.299 votos contra 8.384.107 da conservadora. Até o momento, 23.492.172 votos foram computados. Foram 16.653.970 votos válidos, 114.773 em branco e 1.013.714 nulos.