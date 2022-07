Peixes caem do céu após série de chuvas na Índia e intriga moradores

Fenômenos é raro e estima-se que as trombas d’água levantaram os animais e fizeram com que fossem levados a quilômetros de distância

Reprodução/Twitter/@KP_Aashish Fortes chuvas ocasionam 'chuva de peixes' na Índia



Um raro fenômeno intrigou os moradores da Índia entre sexta-feira, 15, e sábado, 16. Devido a uma série de chuvas incomuns provocadas pelas monções, peixei e outros pequenos animais começaram a cair do céu. Segundo o jornal britânico Metro, os moradores se depararam com vários peixes nas ruas após as tempestades. Não há uma explicação sobre o que aconteceu, porém, estima-se que os animais tenham sido levados a quilômetros de distância do mar devido às monções e isso aconteceu por causa das trombas d’água que são fortes o suficiente para levantar peixes pequenos, crustáceos e sapos. O fenômeno intrigou os moradores que compartilharam vídeos nas redes sociais. A chuva de peixei é um fenômeno climático raro chamado de “chuva de animai”, que acontece quando pequenos animais aquáticos, como sapos, caranguejos e pequenos peixes são arrastados pelas trombas d’água”, escreveu. As fortes chuvas também aumentaram a presença de peixes em locais que antes não havia tanto registro.

Residents of Jagtial town in #Telangana witnessed a rare weather phenomenon as fish ‘rain’ from the sky. The phenomenon, known as ‘animal rain’,

happens when small water animals such as frogs, crabs or small fish are swept into water spouts. #Telanganafloods pic.twitter.com/JN9P1fzG5C — Ashish (@KP_Aashish) July 10, 2022