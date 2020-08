Pela primeira vez, Argentina registra mais de 10 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Também ontem, o Ministério da Saúde confirmou confirmou mais 276 mortes causadas pelo vírus SARS-CoV-2

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni A Argentina tem 370.188 casos de Covid-19



O governo da Argentina informou nesta quarta-feira (26) que o país registrou 10.550 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Esta é a primeira vez que a Argentina tem mais de 10 mil diagnósticos da doença provocada pelo novo coronavírus em apenas um dia. Agora, são 370.188 casos. Também ontem, o Ministério da Saúde confirmou confirmou mais 276 mortes causadas pelo vírus SARS-CoV-2, fazendo o número de vítimas desde o começo da crise sanitária chegar a 7.839. Até o momento, ainda de acordo com a pasta, 268.801 pessoas se recuperaram do contágio, o que representa 72,6% do total de infectados. Nesta quarta-feira, 22 das 24 jurisdições administrativas da Argentina – são 23 províncias mais a capital – registraram novos casos.

A província de Buenos Aires esteve novamente no topo da lista de mortes diárias, com 223, 40 delas na capital, que teve ainda mais 1.568 dos 8.196 novos infectados da região. Na sequência do ranking de óbitos aparece Jujuy, com 13. O número de leitos de terapia intensiva ocupados em todo o país vizinho é de 58,1%, com 2.022 pacientes, mas o percentual sobe para 66,7% se levados em conta apenas a região metropolitana de Buenos Aires (Amba).

*Com EFE