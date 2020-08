Pelo 4º dia seguido Reino Unido contabiliza mais de mil novos casos de Covid-19

País já contabiliza 325.642 casos e 41.429 óbitos desde o início da pandemia

EFE/EPA/ANDY RAIN Pandemia da Covid-19 volta a crescer no Reino Unido



Neste domingo o Reino Unido chegou ao quarto dia consecutivo registrando mais de mil contágios diários pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.041 casos da Covid-19, totalizando 325.642 desde o início da pandemia. Com as seis mortes recentes, o país já soma 41.429 óbitos. O governo britânico informou que 97 pessoas foram internadas com Covid-19 em hospitais nas últimas 24 horas e que 72 pacientes necessitam de respiradores.

A reabertura das escolas no Reino Unido está marcada para o início de setembro, e o governo já afirmou que não considera atrasar o calendário de forma alguma. A agência de saúde pública da Inglaterra informou neste domingo que os contágios nas escolas foram “pouco habituais” em junho, quando poucos cursos de educação primária voltaram a ser presenciais.

Neste período, foram detectados 67 contágios em escolas, com 30 alunos e 37 funcionários afetados. Quase ninguém precisou ser hospitalizado, a única exceção foi um funcionário internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Em comunicado conjunto, os conselhos de medicina das quatro regiões britânicas declararam os riscos a longo prazo de manter as escolas fechadas.

*Com Agência EFE