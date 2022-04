Pelo menos 5 pessoas são baleadas em estação de metrô de Nova York

Ataque aconteceu no Brooklyn por volta das oito da manhã

REUTERS/Brendan McDermid Equipe de emergência trabalha perto do local do tiroteio em uma estação de metrô em Nova York



Pelo menos 5 pessoas foram baleadas na manhã desta terça-feira, 12, em uma estação de metrô no Brooklyn, em Nova York. O ataque aconteceu às oito horas da manhã. De acordo com as autoridade locais, há 13 feridos. Um porta-voz da polícia de Nova York disse que policiais estavam respondendo a um incidente no local, mas não tinha detalhes sobre o número de indivíduos baleados. “Às 8h27, atendemos a uma ligação para o 911 de uma pessoa baleada no metrô”, disse um porta-voz da polícia de Nova York. Artefatos explosivos também foram encontrados no local, mas, segundo as autoridades locais, em uma publicação no Twitter, “NÃO há dispositivos explosivos ativos no momento. Todas as testemunhas são convidadas a chamar”. Eles também solicitaram que as pessoas fiquem longe da área. De acordo com o jornal The New York Times, autoridades de trânsito disseram que os trens de três linhas seriam atrasados ​​devido a uma investigação não especificada. A Metropolitan Transportation Authority, que opera o metrô da cidade, disse que nenhum detalhe adicional estava disponível imediatamente.

A polícia procura um homem usando uma máscara de gás e um colete de construção laranja como possível suspeito do ataque. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram várias pessoas feridas e cobertas de sangue sendo atendidas na plataforma e um vídeo mostra um vagão de metrô cheio de fumaça. Por enquanto, não está claro se o tiroteio ocorreu na estação ou dentro de um trem. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, se pronunciou sobre o ocorrido em uma rede social. “Fui informada sobre esta situação em desenvolvimento no Brooklyn. Os socorristas estão no local e trabalharemos com a Metropolitan Transportation Authority e New York City Police Dept para fornecer atualizações à medida que a investigação continuar.

*Com informações da AFP, Reuters e EFE

Essa matéria está em atualização