Pentágono afirma que Vladimir Putin desistiu de tomar Kiev

Secretário de defesa norte-americano diz que líder russo se frustrou após imaginar que tomaria a capital ucraniana ‘rapidamente’

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP - 06/03/2022 Vladimir Putin afirmou no último mês que só irá deixar de atacar a Ucrânia no momento em que o país parar de resistir



Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, participou de uma audiência no Congresso nesta quinta-feira, 7, e afirmou que o presidente da Rússia desistiu de tomar a capital ucraniana, Kiev. “[Vladimir] Putin pensou que poderia tomar rapidamente o controle da Ucrânia ao tomar rapidamente o controle da capital e ele estava errado”, alegou o governista. De acordo com o chefe do Pentágono, a mudança nos planos levou o Kremlin a redirecionar seu exército e focar em ocupar “o sul e o leste da Ucrânia“. Mark Milley, chefe do Estado-Maior norte-americano, opinou sobre as declarações de Austin e declarou que as tropas de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ainda terão uma “grande batalha pela frente no sudeste, onde os russos pretendem concentrar forças e continuar seu ataque”.

*Com informações da AFP