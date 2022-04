Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

País vai enviar sistemas de foguetes guiados a laser, drones, munição, dispositivos de visão noturna, sistemas táticos de comunicação segura, suprimentos médicos e peças de reposição

EFE/EPA/ATEF SAFADI Militares ucranianos inspecionam o local de combate entre forças ucranianas e russas em uma estrada que leva à cidade ucraniana de Makariv, a oeste de Kiev



O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 1º, que destinará mais US$ 300 milhões para “assistência de segurança”, no objetivo de aumentar as capacidades defensivas da Ucrânia contra a invasão russa. A ajuda, somada aos US$ 1,6 bilhão já prometidos por Washington, inclui sistemas de foguetes guiados a laser, drones, munição, dispositivos de visão noturna, sistemas táticos de comunicação segura, suprimentos médicos e peças de reposição. “Esta decisão ressalta o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia em apoio aos seus esforços heroicos para repelir a guerra da Rússia”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiram “capacidades adicionais” para ajudar os militares ucranianos na quarta-feira, disse a Casa Branca. Em meados de março, o Congresso dos EUA aprovou uma lei de financiamento que incluía US$ 13,6 bilhões em ajuda humanitária e militar para a Ucrânia e aliados da Otan na Europa Oriental. Pouco depois, Biden anunciou US$ 1 bilhão em nova assistência de segurança para a Ucrânia. G