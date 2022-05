Pequim e Xangai aliviam restrições contra a Covid-19 após surto diminuir

País adotou política de ‘zero covid’ e colocou distritos em isolamento total; reabertura começou no fim de semana

EFE/EPA/MARK R. CRISTINO China viveu intenso surto de Covid-19 no último mês



As cidades de Pequim e Xangai, na China, estão tentando retomar a normalidade depois de semanas em isolamento devido a surto de Covid-19. Neste domingo, 29, moradores da capital puderam ir ao shopping e escritórios com a reabertura parcial. Os restaurantes permanecem fechados, exceto para retirada e entrega, e a população pode sair apenas por um tempo limitado e com passes especiais. A política de ‘zero-Covid‘ tem incomodado alguns moradores. O país registrou 293 novos casos no último sábado, dos quais 78 foram entre pessoas que chegaram do exterior. Xangai, no entanto, teve 122 casos locais. O porta-voz de Pequim, Xu Hejian, disse que há alguns casos esporádicos em distritos, mas que é uma faixa controlável. “Esta rodada de surto foi colocada sob controle efetivo”, informou.