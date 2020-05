Pequim acaba com obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos

EFE/EPA/WU HONG Uso de máscaras em espaços abertos em Pequim não é mais obrigatório



O uso da máscara em espaços abertos como método de prevenção de infecções pelo novo coronavírus deixou de ser obrigatório a partir deste domingo (17) em Pequim, na China.

No entanto, as autoridades de saúde da capital chinesa recomendaram que as distâncias de segurança para outros cidadãos continuem sendo mantidas.

Desde janeiro, a máscara havia se tornado indispensável na cidade. Muitas lojas não permitiam o acesso a suas instalações sem a utilização.

O novo regulamento ocorre cinco dias antes do início da sessão anual do Congresso Nacional do Povo (equivalente ao Parlamento) no Grande Salão do Povo, em Pequim, e após várias semanas sem a capital registrar novos resultados positivos para a Covid-19.

Segundo dados publicados hoje pela Comissão Nacional de Saúde da China, existem 86 infectados com coronavírus no país asiático, dos quais 10 estão em estado grave.

Desde o início do surto, a China registrou 4.634 mortes por Covid-19 entre os 82.947 infectados diagnosticados até o momento.

*Com EFE