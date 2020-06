China: Pequim amplia restrições após novo surto da Covid-19

Wu Hong/EFE O governo municipal anunciou que a cidade está em um "estado de guerra" para conter o novo surto da Covid-19 que atinge a região



O governo municipal de Pequim ampliou nesta terça-feira (16) as medidas de controle e prevenção epidemiológica para impedir a propagação do novo surto de Covid-19. Com isso, as pessoas consideradas “de alto risco” não poderão deixar a capital e aqueles que já o fizeram, devem informar as autoridades, informou o jornal “Global Times”.

Além disso, o governo proíbe que táxis e outros veículos que oferecem serviços de transportes, deixem a cidade, informa a Comissão Municipal de Transportes da capital chinesa.

O “Global Times” também afirma que mais de 29 comunidades vizinhas aos mercados de Xinfadi e Yuquandong foram fechadas, deixando seus moradores confinados sob rígidos controles de segurança.

O governo municipal anunciou que a cidade está em um “estado de guerra” para conter o surto, e mais de 100 mil trabalhadores começaram a monitorar 7.120 comunidades para evitar uma propagação maciça. As autoridades de saúde informaram também que 27 novos casos foram registrados na segunda-feira (15) na cidade.

*Com informações da EFE