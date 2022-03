‘Perdemos mais de 1.300 soldados na Ucrânia’, diz Rússia

Em entrevista coletiva, comandante do exército russo disse que quantidade de feridos passa dos 3.500 e criticou a entrega de armas para os ucranianos pelos países ocidentais

STR / GENERAL STAFF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP Conflito entre Rússia e Ucrânia começou com o fim da URSS



O comandante adjunto do Estado-Maior do Exército da Rússia, Serguei Rudskoy, informou nesta sexta-feira, 25, que mais de 1.300 soldados russos morreram na Ucrânia em decorrência do conflito que acontece desde o dia 24 de fevereiro. “Durante a operação militar especial, 1.351 militares morreram e 3.825 ficaram feridos”, declarou o Rudskoy em uma entrevista coletiva. A última vez que a Rússia tinha divulgado o balanço de perdas, tinha sido em 2 de março quando anunciaram que 498 soldados tinham sido mortos. Desde o começo, os dados apresentados por representantes russo e ucraninanos, têm desavenças. No começo do mês quando houve a divulgação a Ucrânia tinha tido que as perdas eram muito maiores do que as apresentadas. Rudskoy classificou como um “grave erro” a entrega de armas para os ucranianos por parte dos países ocidentais. “Isso prolonga o conflito, aumenta o número de vítimas e não terá nenhuma influência no resultado da operação”, afirmou o militar. O diretor do Centro Nacional de Gestão de Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev, informou que a Rússia recebeu 419.736 refugiados da Ucrânia desde o início da operação.

*Com informações da AFP