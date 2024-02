Perfil do governo de Israel acusa Lula de negar o Holocausto

Crise diplomática começou após presidente brasileiro criticar a operação do exército israelense em Gaza

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula comparou ação de Israel em Gaza com o Holocausto



O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi mencionado em um perfil do governo de Israel no X (antigo Twitter), que afirmou que o presidente brasileiro nega o Holocausto. A postagem foi feita nesta terça-feira, 20, e é mais uma repercussão das declarações de Lula sobre as ações de Israel na Faixa de Gaza, comparando-as ao extermínio de judeus por Adolf Hitler. O perfil, mantido pelo Ministério das Relações Exteriores israelense, compartilhou uma publicação de uma bandeira do Brasil, sem nada a ver com a polêmica, que questionava: “O que vem à sua mente quando pensa no Brasil?” Em seguida, o perfil fez um comentário provocativo sobre Lula e o Holocausto.

Durante uma entrevista ao programa “Roda Viva” na noite de segunda-feira, 19, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que as declarações de Lula não foram direcionadas ao povo judeu, mas, sim, ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O petista tem sido crítico das ações de Israel em Gaza diante do conflito com o grupo terrorista Hamas. Em uma coletiva de imprensa na Etiópia, no domingo, 19, o presidente brasileiro fez um paralelo entre a morte de palestinos e o extermínio de judeus durante o regime nazista. Essas declarações foram prontamente repudiadas por Netanyahu, que afirmou que Lula havia “atravessado uma linha vermelha” com seus comentários. O brasileiro se tornou “persona non grata” no país.

Veja a publicação do governo israelense:

Before or after @LulaOficial went full on Holocaust denier? https://t.co/lI5tuLLL3o — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) February 20, 2024

