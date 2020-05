Perto de reabrir escolas, Reino Unido registra 2 mil contágios diários pela Covid-19

Medidas de isolamento serão flexibilizadas a partir desta semana com a autorização de encontros de até seis pessoas

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Alguns cientistas temem que o relaxamento da quarentena seja prematuro



O governo do Reino Unido anunciou neste sábado (30)215 novas mortes por Covid-19 em hospitais, asilos e residências, o que eleva para 38.376 o total de óbitos desde que a pandemia chegou ao país, além de 2.445 novos contágios em 24 horas.

O ministro da Cultura, Meios de Comunicação e Esportes, Oliver Dowden, informou em entrevista coletiva que 127.722 testes foram realizados no Reino Unido na sexta-feira.

Está mantido o plano do governo de reabrir algumas escolas nesta segunda-feira na Inglaterra, embora alguns cientistas temam que o relaxamento da quarentena seja prematuro.

As medidas de isolamento serão flexibilizadas a partir desta semana com a autorização de encontros de até seis pessoas que não vivam no mesmo domicílio, desde que estejam ao ar livre e respeitando dois metros de distância.

Integrantes do Grupo de Assessores Científicos para Emergências (SAGE, na sigla em inglês), que aconselha o governo britânico, expressaram preocupação sobre os riscos do relaxamento na quarentena, principalmente na Inglaterra.

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se afastaram do posicionamento do governo central e, por enquanto, não reabrirão escolas, mas nesta semana também aliviarão as medidas de isolamento.

O professor de medicina Jeremy Farrar, membro do SAGE, afirmou que “a COVID-19 está se espalhando muito depressa para se suspender o confinamento na Inglaterra”.

“Neste momento, com uma incidência relativamente elevada, ao relaxar as medidas quando o sistema de detecção (de contágio) ainda não se mostrou eficaz, estamos correndo alguns riscos”, disse Edmunds, especialista em doenças infecciosas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

* Com EFE