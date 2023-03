Peru declara alerta vermelho em Lima por chegada do ciclone Yaku

Presidente decretou suspensão de aulas e ativação do trabalho remoto tanto nas esferas públicas como no setor privado; em Lima não chove muito forte desde 1970

EFE/Stringer Não chove forte na capital peruana desde 1970 e autoridades estão preocupadas



O governo do Peru declarou nesta terça-feira, 14, o alerta vermelho em Lima Metropolitana, províncias de Lima e a província de Callao, vizinha à capital, devido à possível chegada de chuvas intensas pela presença do ciclone Yaku no oceano Pacífico. A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou na televisão que “o alerta laranja passa para alerta vermelho” na capital peruana, uma cidade localizada em meio ao deserto que não está preparada para enfrentar chuvas de média intensidade e onde não chove muito forte desde 1970. Boluarte anunciou que a medida contempla o alerta de todo o sistema de Defesa Civil e equipes das Forças Armadas e da Polícia Nacional, a suspensão das aulas escolares e universitárias durante 24 horas e a ativação do trabalho remoto em todas as esferas do Estado, com a recomendação de que o mesmo seja feito no setor privado.

*Com informações da EFE