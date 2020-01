Peru: Explosão de caminhão de gás em Lima mata ao menos 14

Reprodução Cerca de 40 feridos estão internados em vários hospitais de Lima



O número de pessoas mortas devido à explosão de um caminhão que transportava gás aumentou para 14 neste domingo (26). O acidente aconteceu na quinta-feira, no distrito de Villa El Salvador, e deixou também dezenas de feridos e várias lojas destruídas.

Embora apenas uma morte tenha ocorrido no local do acidente, as outras pessoas morreram em vários hospitais da capital peruana devido a queimaduras graves causadas pelo enorme incêndio, que inicialmente feriu mais de 50 pessoas.

Seis pessoas morreram nas últimas horas, sendo três na noite de sexta-feira, duas na manhã deste sábado e uma à tarde.

Entre as últimas mortes estão dois menores de idade, incluindo um menino de três e uma menina de quatro anos que tiveram queimaduras em 96% dos corpos e morreram de parada cardiorrespiratória.

Também morreram três mulheres, identificadas como Isabel Marín, de 22 anos, que estava grávida; Rosalía Espíritu, de 52; e Janet Segovia, 39, assim como José Manuel Rodríguez, um venezuelano de 40 anos.

Entre as 14 pessoas que morreram até agora, há um total de cinco menores, seis mulheres e três homens, cujas idades variam de 18 a 61 anos.

Cerca de 40 feridos estão internados em vários hospitais de Lima, incluindo quatro crianças em estado grave no Instituto Nacional de Saúde da Criança.

“Temos quatro pacientes com queimaduras em 80% a 99% dos corpos. A condição é muito crítica, mas os nossos especialistas estão empenhados em ajudar estas crianças. Sabemos que a tarefa é difícil, mas não estamos perdendo a fé”, disse Daniel Koc Gonzales, pediatra-chefe do centro médico.

*Com Agência EFE