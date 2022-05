Peru identifica nova linhagem da variante ômicron da Covid-19

Várias regiões do país, chamada BA.1.22, foi identificada no departamento de Tacna

O Ministério da Saúde do Peru notificou nesta quinta-feira, 05, a descoberta de uma nova linhagem da variante ômicron da Covid-19 que circula por várias regiões do seu território chamada BA.1.22 e que foi identificada no departamento de Tacna, no sul do país. “A nova linhagem BA.1.22 é o produto da evolução natural do vírus na população peruana e foi identificada principalmente na região de Tacna, mas já foram detectados casos em Loreto, Arequipa, Moquegua, Puno e Lima”, detalhou o ministério em um comunicado. A equipe de vigilância genômica do Instituto Nacional de Saúde (INS) foi a responsável por detectar essa nova linhagem, que não apresenta mutações novas ou diferentes das anteriores (ou previamente registradas) da ômicron. Com esta descoberta, já existem dez linhagens que foram identificadas e propostas pelo laboratório de vigilância genômica do Instituto Nacional de Saúde do Peru para registro e foram aceitas pelo comitê internacional PANGO no Reino Unido.

“A vigilância genômica é usada para tomar decisões de saúde pública e fortalecer o controle da epidemia diante do surgimento de novos mutantes do vírus SARS-CoV-2 em território nacional”, disse o chefe deste laboratório, Carlos Padilla. O Instituto Nacional de Saúde destacou que, desde a chegada da variante ômicron ao Peru em dezembro do ano passado, o sequenciamento genômico permitiu observar as novas alterações ou mutações que esta variante sofre devido às múltiplas infecções registradas. Em seus últimos informes, o Ministério da Saúde indicou que foram registrados 240 casos de covid-19 e cinco pessoas morreram em decorrência da doença durante esta terça-feira. Em relação às vacinas, o Peru soma 16,2 milhões de pessoas imunizadas com as três doses, o que representa 56,9% de sua população.

*Com informações da EFE