Pessoa incendeia o próprio corpo em frente à Suprema Corte dos EUA

Polícia do Supremo Tribunal não deu detalhes sobre a identidade, motivação ou estado de saúde do indivíduo, que foi levado a um hospital; autoridades descartam ameaças a segurança pública

Reprodução / Suprema Corte dos Estados Unidos



Uma pessoa incendiou o próprio corpo em frente ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O caso aconteceu nesta sexta-feira, 22, por volta das 18h30 no horário local, quando uma pessoa se aproximou do local e colocou fogo em si mesma, informa comunicado das autoridades. No entanto, a Polícia da Suprema Corte, localizada em frente ao Capitólio, não deu detalhes sobre a identidade da pessoa, sua possível motivação ou seu estado de saúde. A nota divulgada informa que agentes da região responderam ao incidente e um helicóptero médico transportou a pessoa ferida para um hospital. “A área ainda está fechada para o prosseguimento da investigação, mas isso não é um problema de segurança pública”, destacou a polícia do tribunal, enfatizando que não há ameaça.

*Com EFE