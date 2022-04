Pessoa mais velha do mundo morre aos 119 anos no Japão

Kane Tanaka nasceu em 2 de janeiro de 1903 em Fukuoka, se casou em 1922 e teve cinco filhos; autoridades lamentaram a morte da recordista

Uma mulher reconhecida como a pessoa mais velha do mundo morreu aos 119 anos no Japão. A morte foi confirmada pelas autoridades locais nesta segunda-feira, 25. Kane Tanaka nasceu em 2 de janeiro de 1903 em Fukuoka, sudoeste do Japão. Até recentemente, Tanaka tinha uma saúde relativamente boa e vivia em uma casa de repouso. Ela foi reconhecida como pessoa mais velha do mundo em 2019 e, na época, disse viver o momento mais feliz de sua vida. Ela se casou com Hideo Tanaka em 1922 e teve cinco filhos, sendo um adotado. Segundo o governador local Seitaro Hattori, Tanaka faleceu no dia 19 de abril. “Planejava encontrar Kane no Dia do Respeito aos Idosos deste ano (uma data nacional em setembro) e celebrar com seu refrigerante e chocolate. A notícia me deixa muito triste”, afirmou em um comunicado divulgado nesta segunda. A pessoa mais velha verificada pelo Guinness foi Jeanne Louise Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos e 164 dias.

