Pete Buttigieg lidera prévia do Partido Democrata em Iowa

O democrata Pete Buttigieg surge em primeiro lugar nas prévias de Iowa, seguido por Bernie Sanders e Elizabeth Warren, com Joe Biden em quarto lugar, de acordo com os resultados parciais divulgados nesta terça-feira (4).

De acordo com o The New York Times, que acompanha a apuração em tempo real, Buttigieg tem 26.9%, seguido por Sanders com 25.1%, Warren com 18.3% e Biden com 15.6%. Nos Estados Unidos, cada Estado tem seu formato de votação e, em Iowa, as prévias são conhecidas como caucus.

Após a votação nesta segunda, o Partido Democrata não conseguiu apresentar os resultados finais, como costuma fazer. Os candidatos tiveram que deixar o Estado norte-americano sem fazer qualquer discurso por conta do atraso.

De acordo com os democratas, houve uma inconsistência na apuração dos resultados, que foram adiados para a divulgação no início da noite desta terça.

No Twitter, o presidente Donald Trump criticou o caucus nesta segunda. “O caucus democrata é um desastre absoluto. Nada funciona, assim como era quando eles administravam o país”, declarou em sua conta oficial no Twitter.

Iowa foi o Estado que deu a largada nas eleições presidenciais americanas na noite desta segunda ao realizar a primeira das prévias que definirão o candidato democrata para a disputa com Donald Trump. Durante votação simbólica, Trump venceu as prévias republicanas no mesmo Estado.