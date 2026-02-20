Crescimento de apenas 1,4% no último trimestre frustrou as projeções do mercado e puxou o resultado do ano para baixo

PIB dos EUA fecha 2025 em 2,2% após forte desaceleração



O crescimento da economia dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado nos últimos meses de 2025, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (20), após o primeiro ano de Donald Trump de volta à Presidência.

A maior economia do mundo expandiu a uma taxa anual de 1,4% no trimestre de outubro a dezembro do ano passado, o que elevou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,2% no ano todo, informou o Departamento do Comércio.

O número ficou significativamente abaixo da taxa de crescimento de 2,5% que os analistas haviam previsto para o trimestre. Enquanto isso, o crescimento do PIB para 2025 foi projetado em 2,2%.

Pouco antes da divulgação dos últimos dados oficiais, Trump atribuiu a desaceleração do PIB a uma paralisação prolongada do governo no ano passado, pela qual culpa os legisladores democratas.

“A paralisação democrata custou aos Estados Unidos pelo menos dois pontos percentuais do PIB”, escreveu o presidente republicano em sua plataforma Truth Social.

A maioria dos analistas estima que qualquer impacto no crescimento econômico resultante da paralisação orçamentária em outubro e meados de novembro será temporário.

Nesta sexta-feira, o Departamento do Comércio observou que o crescimento mais lento no quarto trimestre “refletiu quedas nos gastos do governo e nas exportações, assim como uma desaceleração nos gastos do consumidor”. Isso foi parcialmente compensado por uma recuperação nos investimentos, acrescentou o relatório.

Uma nova paralisação do governo teve início na semana passada, mas afetou apenas o Departamento de Segurança Interna.

*Com informações da AFP