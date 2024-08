Pilotos que arrastaram cauda do avião em decolagem em Milão são demitidos

Relatório divulgado na segunda-feira (26) mostrou que o acidente se deu pela inserção incorreta de dados

Os três pilotos que arrastaram a cauda do avião durante decolagem em Milão, na Itália em julho deste ano, foram demitidos. A aeronave tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos. Relatório divulgado na segunda-feira (26) mostrou que o acidente se deu pela inserção incorreta de dados, mas não é possível dizer ainda o que originou este erro. Em nota, a Latam diz que segue cooperando com as autoridades que investigam o ocorrido. O avião decolou com menos velocidade do que era necessário para o peso que ele carregava, explica o investigador de acidentes e engenheiro de Aerodinâmica e Performance, Jefferson Fragoso.

Essa inserção errônea de dados, que causou menor velocidade, resultou no tail strike, como é chamado quando a causa bate no solo. “(O relatório) não fala o porquê que estavam inseridos esses cálculos. Pode ter sido um erro de cálculo, uma digitação errada, erro de cálculo do peso do avião… A investigação vai descobrir por que isso aconteceu”, afirma. O avião modelo Boeing 777 levava 398 pessoas a bordo, sendo a tripulação composta por três pilotos e 12 assistentes de bordo. Houve danos na estrutura da aeronave, mas foram pequenos, segundo o documento. O desembarque dos passageiros ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências, segundo a Latam.

