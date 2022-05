Piscina na cobertura, banheiros luxuosos e edifício histórico: veja como era o hotel destruído em explosão em Cuba

Explosão deixou mortos e desaparecidos na manhã desta sexta-feira; hotel tinha 96 quartos e já recebeu celebridades como Beyoncé e Madonna

Reprodução/Instagram/@saratogahavana Edifício histórico teve a fachada destruída após a explosão



Uma explosão destruiu o Hotel Saratoga, no centro de Havana, nesta sexta-feira, 6. Segundo informações divulgadas no Twitter do presidente de Cuba, Míguel Diaz, pelo menos oito pessoas morreram, 30 estão hospitalizadas e 13 continuam desaparecidas. Ainda não se sabe a causa da explosão, mas análises preliminares apontam para um vazamento de gás. A fachada do edifício, que estava em obras, foi destruída. O Saratoga é um dos hotéis mais luxuosos de Havana, com 96 quartos, bares, restaurantes e uma piscina com vista panorâmica na cobertura. Ele está localizado na frente da Praça da Fraternidade, próximo ao Capitólio. Celebridades como Will Smith, Beyoncé, Madonna, e Paris Hilton já se hospedaram no local. O prédio de arquitetura neoclássica foi construído em 1880 para a abertura de armazéns, no centro histórico da cidade, e funcionava como hotel desde 1993. Veja fotos abaixo: