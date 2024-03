Pneu de Boeing 777 desprende durante decolagem e atinge carros nos EUA; veja vídeo 

Um avião da United Airlines saindo doscom destino aofez um pouso seguro em Los Angeles nesta quinta-feira, 7, depois de perder um pneu enquanto decolava de São Francisco. O avião de modelo Boeing 777 fez um pouso sem intercorrências e parou a cerca de dois terços do caminho na pista. O Boeing 777 têm seis pneus em cada um dos dois trens de pouso principais. O porta-voz do aeroporto, Dae Levine, disse que o avião pousou em segurança e foi rebocado.

O voo transportava 235 passageiros e uma tripulação de 14 pessoas, disse a United. A companhia aérea disse que o avião, construído em 2002, foi projetado para pousar com segurança com pneus faltando ou danificados. A Administração Federal de Aviação (FAA) americana investigará, disse o porta-voz Tony Molinaro.

